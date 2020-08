Amministrative : Piena condivisione del Centro Destra per la scelta dei candidati in Basilicata

“Tra i partiti del centro destra per la scelta dei candidati sindaci in vista delle amministrative di settembre c’è un metodo di condivisione che sta trovando ampia attuazione perché a prevalere è lo stesso spirito unitario che ha portato il centro destra a governare la Regione e che si intende rinnovare per la guida dei Municipi”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale di Forza Italia Gerardo Bellettieri, riferendo che sono in corso interlocuzioni e contatti con i dirigenti di Lega e Fratelli d’Italia per “individuare i candidati sindaci che godono dei maggiori consensi popolari per vincere le amministrative in tutti i centri.

E’ evidente – prosegue Bellettieri – che in ciascun comune interessato alle elezioni di settembre si tiene conto della reale forza elettorale di ciascun partito e della presenza comunale di dirigenti.

Così come ad Avigliano spetterà al capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Coviello presentare agli alleati il candidato.

Anche a Lagonegro al nostro capogruppo in Consiglio Regionale Piro è stato riconosciuto lo stesso e in questo caso l’indicazione è già avvenuta con la dottoressa Maria Di Lascio che gode della piena condivisione degli alleati”. Franco Cupparo su Francavilla e Pasquale Pepe su Tolve.

Secondo Bellettieri “i tentativi attraverso la stampa o i social di introdurre divisioni e differenti valutazioni, che sono chiaramente riconducibili ad interessi solo ed esclusivamente personali, sono pertanto destinati ad essere isolati e sconfitti nell’interesse della coalizione e delle comunità locali che chiedono, prima di tutto, candidati autorevoli e condivisi.”

Fonte: (ufficiostampabasilicata.it)