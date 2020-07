TEQUILA & GUARANÀ: LA HIT DI ELODIE DIVENTA UN COCKTAIL, ECCO LA RICETTA

Le canzoni di Elodie diventano drink: Tequila & Guaranà è il cocktail nato dalla hit della cantante, protagonista dell’estate 2020 con i brani Guaranà e Ciclone.

Ecco la ricetta della nuova bevanda che promette di fare tendenza in queste settimane. Si può preparare a casa facilmente ed è già disponibile in alcuni locali, ad esempio a Milano.

Ispirato al successo di Elodie, Guaranà, che ci ha trasportati e immersi nei colori e nell’atmosfera dell’estate italiana, il 24 luglio è uscito il drink Patrón Tequila & Guaranà, presentato anche da Elodie sul suo canale Instagram.

Creato per proporre una miscela rinfrescante dalla note erbacee e fruttate adatta all’estate, il cocktail Patrón Tequila & Guaranà è una ricetta semplicissima da riprodurre a casa o in vacanza per cavalcare il trend musicale della stagione.

Per chiunque si trovi a Milano, Juan Carlos Gomez, bar manager del rinomato locale messicano Canteen, propone ai clienti anche uno speciale twist sulla ricetta di base da lui inventata.

Gli ingredienti della ricetta sono questi: 50ml Tequila Patrón Silver, 90ml Tè al Guarana, 10ml Succo di Lime, 1 Cucchiaino di sciroppo di zucchero, 1 Rametto di menta per guarnire.

Ecco la preparazione: versare il succo di lime e lo sciroppo di zucchero nel bicchiere. Aggiungere il tè di guaranà fresco e poi Patrón Silver.

Finire aggiungendo il ghiaccio e mescolare il tutto. Guarnire con un rametto di menta.