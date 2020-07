Fca: De Filippo (Iv), a Melfi si apre prospettiva industriale per Sud

“La decisione di Fca di produrre a Melfi la Jeep Compass apre un’importante prospettiva per il sistema industriale del Sud”.

Lo dichiara Vito De Filippo, deputato di Italia Viva, a proposito del Contratto di sviluppo firmato da Fca con Invitalia.

“Il fatto che Fca punti sullo stabilimento di Melfi fino a renderlo il più grande stabilimento industriale italiano ha un significato strategico di non poco conto.

Si creano così le condizioni non solo per valorizzare e ridare fiducia alla manodopera meridionale ma anche per rompere l’immobilismo industriale che ha fin qui confinato il Sud in un ruolo che non merita.

La notizia di oggi è certamente un buon punto di partenza per un rilancio del Meridione”, conclude.

On. Vito De Filippo

Capogruppo Italia Viva Commissione XII Affari Sociali Camera dei Deputati