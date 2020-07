Musica – “Karaoke” è il singolo più venduto

“Karaoke”, dei Boomdabash (feat Alessandra Amoroso) , si conferma al primo posto della classifica dei singoli piu’ venduti secondo i dati forniti dalla FIMI. Seconda posizione per il rapper campano Rocco Hunt e

l’attrice spagnola Ana Mena che insieme cantano “A un passo dalla luna”.

Al terzo posto l’ex “Amici di Maria De Filippi” Irama con la sua “Mediterranea”. Restano alle porte del podio Baby K e Chiara Ferragni con “Non mi basta piu’”. Dai tormentoni alla trap, il quinto posto e’ occupato dal trio formato da Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta con “M’ manc”. Continuando

sull’Hip hop la sesta posizione e’ occupata dalla new entry “2 Tiri” composta da Lazza e tha Supreme, brano incluso nel mixtape “J”.

Settimo posto che si tinge di dance con “Savage Love” di Jawsh 685 in featuring con il cantante e ballerino

Jason Derulo. Ancora dance in ottava posizione dove troviamo “Breaking Me”, canzone confezionata dal duo Topic e A7S. Nono posto per Fedez con “Bimbi per strada”, brano in cui il rapper riprende il cult dance

anni ’90 “Children” di Robert Miles. Chiude la top ten Ernia con “Superclassico”.

CLASSSIFICA FIMI TOP 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI

1 – “Karaoke” dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso

2 – “A un passo dalla luna” di Rocco Hunt feat. Ana Mena

3 – “Mediterranea” di Irama

4 – “Non mi basta piu’” di Baby K feat. Chiara Ferragni

5 – “M’ manc” di Shablo feat. Geolier e Sfera Ebbasta

6 – “2 Tiri” di Lazza feat. tha Supreme

7 – “Savage Love” di Jawsh 685 feat. Jason Derulo

8 – “Breaking Me” di Topic feat. A7S

9 – “Bimbi per strada” di Fedez

10 – “Superclassico” di Ernia.