Su ‘QuiBasilicata.it’ si promuove il territorio lucano Nuovo sito lanciato dall’ufficio stampa della Giunta regionale

POTENZA, 24 LUG – Per valorizzare storie e luoghi del territorio lucano l’ufficio stampa della Giunta regionale della Basilicata “lancia un nuovo sito denominato ‘QuiBasilicata.it’, supplemento della testata giornalistica online AgrBasilicata”.

Il sito – è specificato in un comunicato diffuso dallo stesso ufficio stampa – è “un focus sulle persone, il territorio, i saperi, le tradizioni e le eccellenze lucane. In continuità con quanto già fatto dalla testata Agr negli anni precedenti e recuperando alcuni approfondimenti già pubblicati dal sito istituzionale, QuiBasilicata.it vuole continuare il viaggio in Basilicata”.

(ANSA)