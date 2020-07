Ritrovato giovane morto nei pressi dell’Istituto Alberghiero in via Anzio a Potenza

Il corpo senza vita di un giovane è stato ritrovato in mattinata, intorno alle ore 5.30, nei pressi dell’Istituto Alberghiero a Potenza, in via Anzio, a poca distanza da una scalinata in ferro esterna alla scuola.

Sembrerebbe che il giovane sia volato giù dalle scale antincendio della struttura scolastica. Gli inquirenti sono al lavoro per la conferma della dinamica. Sulle scale sono stati trovati oggetti personali.

Si attende l’arrivo del magistrato.

Seguiranno aggiornamenti.

Fonte: Ufficiostampabasilicata