Gezziamoci 2020, il 25 luglio a Matera

Nella storia dei cartoni animati da Walt Disney passando da altri grandi firme dell’animazione, il jazz ha spesso accompagnato le produzioni con brani che nella maggior parte dei casi sono entrati nella storia collettiva.

Ne parlerà Fabio Lacertosa sabato 25 luglio in piazza dama (via Morelli) al rione Pini sabato 25 luglio a partire dalle 20.

Con lui si svolgerà un piccolo viaggio nel linguaggio del jazz per capire quanto esso sia parte della nostra vita quotidiana, Dall’ascolto alla visione passando per l’animazione dei cartoni animati.

L’appuntamento rientra nell’ambito del cartellone di Gezziamoci 2020 – LucanaMente di Onyx Jazz club, che è iniziato il 18 luglio scorso e vede nella piazza del rione Pini la sua location naturale anche alla luce delle nuove normative previste per gli spettacoli dal vivo.

“Il successo di tutti i nostri appuntamenti – spiega Gigi Esposito, presidente di Onyx Jazz club – è il frutto di una collaborazione istintiva nata con i residenti del rione Pini che ci hanno accolto e si sono trasformati nei nostri primi volontari”.

E proprio in tema di volontari è stata aperta la ricerca di nuovi componenti del gruppo di Onyx Jazz club a cui si può partecipare segnalando la propria disponibilità sul profilo facebook di Onyx Jazz club nell’apposito spazio.

“Si tratta – aggiunge Esposito – di una opportunità che è rivolta in particolare ai ragazzi per i quali l’esperienza diretta nell’organizzazione delle iniziative, dalla logistica alla organizzazione più generale diventa al tempo stesso anche un momento personale di particolare valore come dimostrano i tanti ragazzi anche stranieri che ci hanno accompaganto con la loro collaborazione in tutti questi anni”.