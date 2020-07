Dal 27 Luglio al 01 Agosto ritorna l’appuntamento Grest2020

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con il Grest presso il Centro Parrocchiale Don Egidio Guerriero Senise (PZ) in ottemperanza con le disposizioni dei DPCM anti-covid19, dal 27 Luglio al 01 Agosto 2020.

Non è possibile effettuare l’iscrizione in sede, per potersi iscrivere compilare il modulo on-line che trovate a fondo articolo,iscrizioni aperte dal 15 al 25 Luglio fino ad esaurimento dei posti.

Potranno partecipare tutti colore che hanno frequentato le classi dalla 3° elementare fino alla 2° media.

Causa rispetto delle misure anti-covid19 la capacità massima sarà ridotta, si potranno effettuare le iscrizioni fino ad esaurimento posti.

Il 25 Luglio è il termine ultimo per poter effettuare le iscrizioni, per maggiori info è possibile contattare i responsabili del Grest.