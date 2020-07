Amazon e Radio Kiss Kiss insieme per la digitalizzazione delle scuole italiane

A partire dal 17 luglio 2020, la compilation estiva Kiss Kiss Play Summer 2020 di Radio Kiss Kiss è disponibile per l’acquisto, anche su Amazon.it.

La playlist include alcune delle hit nazionali e internazionali più di successo dell’estate 2020, come Baby K e Chiara Ferragni, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Aiello, Giusy & Elettra, Tiziano Ferro e Jovanotti, Fedez, Lady Gaga e Ariana Grande, Billie Eilish, The Weekend e tanti altri.

Attraverso questa partnership, spiega una nota, Amazon e Radio Kiss Kiss uniscono le forze per dare uno

speciale ritorno tra i banchi di scuola ad alcuni fortunati studenti italiani: una parte del ricavato dalla vendita della compilation su Amazon.it verrà infatti donata a tre scuole situate nelle aree limitrofe a tre depositi di smistamento Amazon in Italia per la creazione di laboratori Stem.

Acquistando la Kiss Kiss Play Summer 2020 sul marketplace di Amazon, i clienti sosterranno l’iniziativa benefica e, con un gesto simbolico, augureranno un buon ritorno in classe a settembre agli studenti italiani, che dall’inizio della pandemia di Covid-19 hanno dovuto seguire le lezioni da remoto.

“Come parte del nostro impegno a supporto delle comunità in cui i dipendenti di Amazon vivono e lavorano, siamo orgogliosi di collaborare con Radio Kiss Kiss per questa iniziativa così speciale a sostegno della digitalizzazione delle scuole italiane” ha dichiarato Gabriele Sigismondi, amministratore delegato di Amazon Logistics in Italia.

“Speriamo in questo modo di poter augurare un felice ritorno in classe a tutti gli studenti delle scuole coinvolte.

In questi ultimi mesi, abbiamo realizzato diversi progetti per offrire soluzioni innovative a supporto di insegnanti e studenti che hanno dovuto cimentarsi improvvisamente con il mondo della didattica a distanza”.

Lucia Niespolo, presidente del Cda di Cn Media (Radio Kiss Kiss) ha commentato: “Siamo felici che Amazon abbia accolto prontamente il nostro invito a questo progetto legato all’acquisto della nostra compilation estiva, la Kiss Kiss Play Summer 2020. Radio Kiss Kiss come Amazon, sa quanto è importante investire sulla formazione dei giovani e sulla digitalizzazione della scuola italiana.

Una scuola al passo con i tempi, smart e digitale, è un obiettivo da raggiungere nel minor tempo possibile, ci proiettiamo nella scuola del futuro, proprio per questo motivo, prima dell’inizio dell’anno scolastico, insieme ai nostri amici di Amazon consegneremo a tre scuole italiane 3 laboratori Stem che permetteranno al corpo docenti delle rispettive 3 scuole di migliorare la didattica a distanza con i loro alunni.

Noi e Amazon invitiamo tutti a seguirci per scoprire quali saranno le scuole a cui consegneremo i 3 laboratori Stem”.

Gli autisti dei fornitori di servizi di consegna, con il supporto degli speaker di Radio Kiss Kiss, partiranno presto verso i tre istituti situati in tre località segrete che saranno rivelate nelle prossime settimane.

Tutti gli aggiornamenti in merito al progetto saranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali social di Amazon.it e Radio Kiss Kiss.

Questa iniziativa si sviluppa all’interno di un impegno più ampio assunto da Amazon a sostegno delle comunità in cui i suoi dipendenti vivono e lavorano, grazie all’attività dei comitati territoriali Amazon nella comunità.

Ad esempio, durante la crisi sanitaria Amazon ha realizzato numerosi progetti a supporto di enti, istituzioni e organizzazioni in prima linea nella lotta al Covid-19, come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e Banco Alimentare della Lombardia.

Inoltre, durante il lockdown, Amazon ha organizzato webinar gratuiti relativi a tematiche Stem dedicati agli insegnanti di tutta Italia, per fornire loro strumenti innovativi da utilizzare nella didattica a distanza.

L’impegno di Amazon nei confronti della formazione e della diffusione di conoscenze tecnologiche comprende anche l’iniziativa ‘Amazon Innovation Award’: lanciato nel 2016, il contest coinvolge tre delle più prestigiose università italiane, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e l’Università di Roma Tor Vergata, e invita gli studenti a proporre idee innovative per ottimizzare le attività logistiche di Amazon.

A partire dallo scorso anno, anche alcune università europee possono partecipare agli Amazon Innovation Award.