Nasce Visitcuorebasilicata.it

Questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Villa D’Agri messa a disposizione dall’Amministrazione di Marsicovetere si è svolta la presentazione dei prossimi programmi di Visit Cuore Basilicata.

All’incontro hanno partecipato anche gli Amministratori dei comuni di Marsico Nuovo, Moliterno, Spinoso, Tramutola e Viggiano.

Dopo il saluto di Marco Zipparri a nome dell’Amministrazione di Marsicovetere, Claudia Faverio del Gruppo Atlantide assieme a Emanuela Larocca, Angela Pepe, Valentina Tardugno, Mariagiovanna Toscano, Alessandra Greco, Gianfranco Grieco e Gerardo Perilli del Gruppo di Animazione Territoriale di CuoreBasilicata hanno presentato Visitcuorebasilicata.it

Visitcuorebasilicata.it è un’infografica web interattiva nata con la collaborazione delle Amministrazioni cittadine per promuovere e valorizzare il turismo nei territori di Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano, messi in rete tra loro.

Con la combinazione delle diverse opportunità offerte dagli 11 comuni è stato possibile mettere assieme una proposta che possa coinvolgere il viaggiatore in un viaggio di scoperta di più giorni tra un comune e l’altro.

Visitcuorebasilicata offre una serie di percorsi interattivi che i viaggiatori possono organizzare autonomamente, con offerte mirate per i giovani, gli adulti, le famiglie con bambini. E’ già iniziato il suo lancio sui canali web e social verso turisti e tour operator italiani e stranieri.

VisitCuorebasilicata comprende la selezione di 44 luoghi ed esperienze da vivere, 11 piatti tipici da assaggiare, 11 storie e leggende da conoscere, 22 prodotti alimentari e non da portare a casa… Tutto quello che i viaggiatori cercano in un’esperienza di visita.

Il suo sistema modulare consentirà nel corso del tempo di modificare e arricchire le proposte seguendo l’evolversi del territorio.

La conferenza stampa è stata l’occasione per presentare anche gli altri programmi di CuoreBasilicata per il prossimo periodo e raccogliere suggerimenti e idee.

In particolare è stato illustrato il concorso video a premi “La vita quotidiana nel cuore della Basilicata” aperto fino al 31 agosto a tutti i cittadini residenti negli 11 comuni.

Il concorso consentirà di raccogliere testimonianze visive del territorio attraverso lo sguardo di chi lo vive quotidianamente per mostrarlo a chi non conosce ancora questa terra bellissima.

I video migliori saranno infatti raccolti in una gallery che sarà presentata e distribuita nel web e sui social. E sono previsti anche dei premi per i video migliori: 500 euro al primo, 300 euro al secondo, 100 euro al terzo.

A partire da settembre poi sono previsti dei corsi ad accesso gratuito per i cittadini degli 11 comuni:

– corsi di Comunicazione con il Pubblico rivolti particolarmente al personale di contatto degli esercizi pubblici per far conoscere le tecniche migliori di rapporto con i visitatori;

– corsi base all’uso del web e dei social indirizzati in particolare alle piccole e medie imprese del territorio perché attraverso un percorso formativo molto operativo si dotino degli strumenti online indispensabili oggi per dialogare con il resto del mondo e offrire i propri prodotti.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il regista Iacopo Patierno, attualmente impegnato nelle riprese nella zona del documentario “DueMaNonDue”, previsto dal programma di iniziative di CuoreBasilicata, che ha presentato brevemente il documentario, destinato ad essere proposto anche ai festival nazionali e internazionali e alle reti televisive.

Il regista ha detto che il documentario sarà incentrato su tre storie attraverso cui scopriamo la bellezza dei luoghi e conosciamo da vicino la cultura che vive nel cuore della Basilicata.

Nel complesso, quindi, un programma molto ricco e intenso il cui successo, ha detto in conclusione Claudia Faverio, dipenderà anche dall’attiva collaborazione come è stato finora di cittadini, associazioni, scuole e amministrazioni cittadine.