A Potenza sequestrata un’autoscuola

Nell’ambito di un’indagine su alcuni esami per la patente falsificati attraverso l’utilizzo di “sofisticati sistemi di ricetrasmissione”, il gip di Potenza ha disposto il sequestro di un’autoscuola e delle automobili utilizzate per l’attività di scuola-guida.

Il sequestro – che riguarda anche due sedi situate in altri comuni della provincia – è stato eseguito dalla Polizia stradale che ha condotto le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Sono state inoltre denunciate quattro persone. (ANSA).

