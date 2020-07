Sanità: sindacati su documento riordino, “insoddisfacente” Cgil, Cisl e Uil: “Appare come un mero esercizio burocratico”

POTENZA, 06 LUG – I sindacati si dicono “insoddisfatti” per il modello di riordino della sanità lucana “presentato con un disegno di legge della giunta regionale”, che si “configura e appare come un mero esercizio burocratico per mantenere gli assetti di potere delle Aziende sanitarie e ospedaliere”: un modello “ospedalicentrico” che è “totalmente sbagliato, in particolare dopo l’emergenza Covid, che ha dimostrato la necessità di un rafforzamento dei presidi territoriali”.

Lo hanno detto i segretari lucani di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli, stamani a Potenza, nel corso di una conferenza stampa.

(ANSA)