Intesa tra iInformatica e Pro Loco Unpli per utilizzo gratuito versione lite di iOrdino

Al fine di contenere il contagio e assicurare in sicurezza la riapertura delle attività del territorio lucano, la PMI innovativa iInformatica con le Pro Loco Unpli Basilicata Aps hanno sancito un protocollo d’intesa al fine di consentire l’utilizzo gratuito della versione Lite dell’applicativo iOrdino (basato sulla tecnica di un brevetto d’invenzione concesso alla società iInformatica) per la gestione del check-in sicuro di staff/clienti e fornitori e la gestione digitale del menu’.

L’applicativo è stato realizzato da Michele Di Lecce, Vincenzo Ribaudo ed Emilio Massa con il coordinamento dell’Ing. Giuseppe Oddo (CTO dell’azienda). Il supporto tecnico è stato fornito da Angelo Lamacchia e da Saverio Crisafulli. L’identità visiva del progetto è stata curata dal Dott. Antonio Ruoto.

Il progetto non si è limitato alla attivazione della piattaforma in locali del territorio (grazie all’impegno profuso dalle Pro Loco di Acerenza, Bella, Miglionico, Montalbano Jonico, Pisticci, Savoia di Lucania, Corleto Perticara, Monticchio) ma è anche un racconto innovativo social coinvolgente per conoscere i ristoranti e agriturismi della zona e le relative prelibatezze.

I disegni del creativo ventiquattrenne Alessio Traina rappresentano Nik (Nicolo Montesano) in giro per alcuni comuni delle Pro Loco aderenti all’iniziativa.

I post diventano quindi occasione per chiedere alla gente del luogo o chi conosce quel borgo di suggerire a Nik dove andare a pranzare e quale specialità provare.

Un modo nuovo dicono Vito Santarcangelo (amministatore della PMI innovativa iInformatica) e Rocco Franciosa (Presidente del comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Aps) per dare un contributo concreto promozionale ulteriore in ottica responsabilità sociale d’impresa alle attività di ristorazione lucane che con molta difficoltà e tanto impegno hanno riaperto.