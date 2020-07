L’assemblea delle Pro Loco ha approvato all’unanimità i bilanci e il nuovo Statuto Unpli Basilicata

L’ assemblea annuale delle Pro Loco Unpli Basilicata, che si è svolta domenica a Tricarico presso l’Auditorium comunale ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo anno 2019, il bilancio preventivo 2020, la relazione morale del Presidente regionale Unpli Basilicata Rocco Franciosa, l’adeguamento dello Statuto e del Regolamento alla Riforma del Terzo Settore.

Ad apertura dei lavori assembleari i presenti hanno osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid 19.

Dopo i saluti del Sindaco Vincenzo Carbone, del Consigliere Nazionale Pierfranco De Marco, del vicepresidente della Pro Loco Tricarico Rocco Stasi e di Salvatore Pellettieri dell’Ufficio regionale Sistemi Culturali e Turistici in rappresentanza della Regione Basilicata, sono intervenuti il Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Vincenzo Losasso e la segretaria Unpli Basilicata Rossana Santoro che ha letto lo Statuto e il regolamento con gli adeguamenti legislativi previsti per le Associazioni di Promozione Sociale in ottemperanza della Riforma del Terzo Settore.

“L’unanimità dell’assemblea è un gratificante riconoscimento dell’importante attività svolta in questi anni, – ha sottolineato Rocco Franciosa – un’attestazione di stima e fiducia che insieme a tutti i dirigenti del Comitato Unpli Basilicata ricambiamo con affetto e rinnovato slancio per un futuro impegno per il bene delle nostre associate. Ringraziamo – ci ha tenuto a rimarcare Franciosa – il Direttore dell’Apt Basilicata Antonio Nicoletti e il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per l’importante attenzione e la forte sensibilità mostrata nel sostenere economicamente, con il fondo annuale di euro 300 mila in bilancio regionale, l’attività programmatica delle Pro Loco su tutto il territorio regionale”.

Al termine dell’assemblea presentato da Antonella D’Andria, insieme a Gelsomina Ruggierio e Piervito Aresta, il blog #ioviaggiolucano per la valorizzazione territoriale con le Pro Loco alla scoperta delle bellezze storiche, culturali, monumentali paesaggistiche, enogastronomiche e ambientali dei paesi lucani.

Il Presidente Franciosa ha illustrato l’accordo di collaborazione sottoscritto con #DestinazioneBasilicata per la promozione dell’attività delle Pro Loco sulla piattaforma www.lucanya.com e i servizi IPlaya ed IOrdino messi a disposizione gratuita per gli stabilimenti balneari e le strutture ristorative lucane grazie alla sinergia con la PMI innovativa iInformatica rappresentata da Vito Santarcangelo ideatrice del gioco Lucanum con le Pro Loco della Basilicata.

Il Sindaco di Tricarico Vincenzo Carbone al termine dei lavori assembleari ha omaggiato il Presidente dell’Unpli Basilicata Rocco Franciosa con l’opera tufacea “Torre Normanna” dell’artigiano locale Rocco Deperte.

Su mandato assembleare il Comitato Unpli Basilicata ha convocato le assemblee per il rinnovo degli organi sociali Unpli Basilicata quadriennio 2020-2024 che si svolgeranno: Domenica 26 Luglio 2020 a Potenza l’assemblea per l’elezione dei componenti del Consiglio regionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente regionale; Domenica 6 Settembre 2020 a Maratea l’assemblea per l’elezione del Consigliere Nazionale e dei delegati all’assemblea elettiva nazionale Unpli.