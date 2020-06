Tarantella de’ briganti Josè Andrès Tarifa Pardo

Si intitola “Tarantella de’ briganti”, il nuovo singolo accompagnato dal videoclip ufficiale di José Andrés Tarifa Pardo. Il singolo tratto dal suo ultimo album “Melting Pot” è una canzone di denuncia.

“Il maxi processo di Palermo e il Bel Paese, sono partito da questi due punti. Quante persone morte, quante persone abbandonate da uno Stato e da una parte di popolo omertoso. Bada ad essere una canzone politica, ma sociale e ripercorro veramente tutte le stragi e disastri avvenuti in italia dal dopoguerra ad oggi.” ha dichiarato il cantautore, classe ’91, nato a Viadana (Mantova).

Melting Pot è l’album di José Andrés Tarifa Pardo, uscito nel 2019 nato con la collaborazione di Filippo Lui

Melting Pot vuole essere la continuazione del progetto precedente intitolato “La Sagra del buio” pubblicato nel 2015.

Mentre “La Sagra del buio” rappresentava l’allegoria dell’inferno dantesco in chiave moderna, quest’ultimo lavoro vuole essere una visione del presente mescolando vari generi musicali. Andrés puntualizza che non esiste solo un’unica strada e genere ma il fatto che ogni singola persona, in questo caso, ogni singola canzone è unica nel suo genere e insieme creano una società che vuole combattere le ingiustizie.

