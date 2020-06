FDI SENISE: Per Senise un centro destra unito e aperto per creare una alternanza credibile

“Anche se siamo convinti di avere le carte in regola per potere esprimere un nostro candidato sindaco autorevole competente e preparato in vista delle prossime elezioni amministrative, il partito FDI di Senise invita tutti ad aprire uno serrato e produttivo confronto con le forze sociali, imprenditori, rappresentanti di movimenti, associazionie e comitati del mondo cattolico , oltre naturalmente con le tradizionali forze del centro destra unito per costruire una prospettiva positiva di sviluppo anche per la città di Senise. Un centro destra che dovrà essere aperto, per creare una alternanza credibile, e garante dell’esclusione di di quei battitori libeti, i cosiddetti professionisti della politica, che nel passato hanno spaziato da destra a sinistra, seguendo la direzione del vento elettorale, in una logica strumentale e personalistica” .

Prof.Giovanni Lonetti

Coordinamento Regionale FDI Basilicata