Basilicata: al via le domande per il concorso dell’Arpab: sono 80 i posti disponibili.

Al via la presentazione delle domande per l’avviso pubblico per 80 unità, professionalità tecniche e amministrative, da assumere per 18 mesi presso l’Arpab (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente). La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta, pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica presente o sul portale dell’Agenzia, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso, o in alternativa nella home page del sito www.arpab.it.

L’accesso alla compilazione e’ consentito tramite due modalita’:

SPID (Sistema Pubblico di Identita’ Digitale) Livello 2 , le cui credenziali potranno richiedersi presso uno dei fornitori di tale servizio accreditati sul portale AGID www.spid.gov.it;

, le cui credenziali potranno richiedersi presso uno dei fornitori di tale servizio accreditati sul portale AGID www.spid.gov.it; CNS (Carta Nazionale dei Servizi) secondo le informazioni riportate sul sito www.firmadigitale.regione.basilicata.it;

Le istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione saranno indicate sul portale dell’Agenzia, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere completata entro le ore 23:59:59 del quindicesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo al 23 giugno 2020.

Consulta l’avviso

Accedi alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione