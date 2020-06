CICLO WEBINAR “SCENARI”, DOMANI TERZO APPUNTAMENTO

La quantità di informazioni creata oggi in una normale giornata è superiore a quella creata dalla preistoria al 2000.

E’ una montagna che nasconde tesori preziosi. Big data e intelligenza artificiale sono gli strumenti per scavare. Ma cosa si può trovare?

A questa domanda e su questo tema risponderanno Francesco Maria Sacco, Docente Digital Economy Università Insubria e SDA Bocconi, e Marco Zanotti, Data scientist presso T-Voice, offrendo i loro contributi in un webinar, moderato dal giornalista Vito Verrastro, che si terrà domani 24 giugno dalle h. 17,00 alle h. 17,40 in diretta Facebook Sviluppo Basilicata.

Si tratta del terzo appuntamento del ciclo dei webinar “Scenari”, organizzato da Sviluppo Basilicata/Sistema IncHUBatori.

L’obiettivo è quello di capire come a basso costo, con risultati tangibili, è possibile raggiungere obiettivi di business, anche per aziende che non lavorano online, utilizzando dati disponibili con elaborazioni relativamente sofisticate.

Si tratteranno pertanto argomenti su come trovare i migliori mercati potenziali per i nostri prodotti nel mondo; come valutare la propria reputazione online e quella dei propri concorrenti; come individuare le nicchie di mercato potenzialmente interessanti; come ottimizzare il proprio sforzo commerciale.

Il webinar è rivolto ad amministratori di imprese e startup, responsabili mktg e a tutti coloro che ne siano interessati. La partecipazione è gratuita, libera e senza preiscrizione e prevederà la possibilità di porre in diretta domande agli esperti.

La diretta si terrà sul canale Facebook di Sviluppo Basilicata

https://www.facebook.com/sviluppobasilicata e avrà la durata di 40 minuti.

Appuntamento per il 24 giugno dalle 17,00.