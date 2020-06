Vinicio Simonetti: un’estate caliente con il nuovo singolo “S.N.A.G.G. (She’s Not A Good Girl)”

Questa estate per ovvi motivi non sarà come le altre ma fortunatamente la musica (nonostante l’intollerabile mancanza di sostegno che sta subendo) non si arrende e non ci abbandona mai. Così, per un’estate più caliente, vi proponiamo il nuovo singolo di Vinicio Simonetti, la title-track del suo LP “S.N.A.G.G. (She’s Not A Good Girl)”, hit dalla ritmica sensuale che vi travolgerà i sensi già al primo ascolto, per cui vi ritroverete a battere il ritmo, ballare e canticchiare il ritornello senza sosta.

Il cantautore marchigiano, reduce dal successo della geniale iniziativa social dei “Cd sospesi”, per la quale ha disseminato 50 copie del cd originale di “S.N.A.G.G.” in altrettanti luoghi suggestivi del territorio di Ascoli Piceno, facendo scoprire o riscoprire in tal modo le bellezze del territorio attraverso la sua musica (e viceversa), con questo nuovo singolo accompagnerà le nostre calde notti sfrenate facendoci contemporaneamente riflettere su quelle storie che ti “strappano il cuore” (come sottolinea l’immagine di copertina).

“S.N.A.G.G. (She’s Not A Good Girl)” è un brano dal ritmo pulsante, marcato da una chitarra acustica battente e con la voce nera e graffiante di Vinicio che fa infiammare l’atmosfera: tutti ingredienti giusti per una vera e propria estasi ipnotica che non lascia scampo.

Ascolta “S.N.A.G.G. (She’s Not A Good Girl)”:

su YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=SoLRXx8UsYg

su Spotify:

https://open.spotify.com/album/50DsBouXNQfrnvW8F29ECy?si=ya9p082JRAiZ1n0lblVUBQ

Nato ad Ascoli Piceno il 5 giugno del 1990, Vinicio Simonetti si avvicina alla musica con un gruppo di amici in età adolescenziale, cominciando a suonare la chitarra da autodidatta. Non molto tempo dopo arriva la prima esperienza in studio con la band degli Scar e i primi brani inediti arrangiati in stile grunge/metal. Nel 2013 la band cambia formazione e vira maggiormente verso il rock, cambiando anche il proprio nome e diventando i Checkmate.

Nel 2014 Vinicio si perfeziona nello studio della chitarra e entra nei Nimiz69, gruppo punk-rock con cui incide l’ep “Smashed Lie”.

Nel 2015, insieme al batterista dei due gruppi precedenti, fonda i Duedarte, e un altro gruppo rock, i Distretto 13.

Nel 2017 diventa docente di chitarra, con la speranza di tramandare la passione per lo strumento e la composizione anche ai più giovani. Intanto è con i Duedarte che Vinicio trova la sua espressione più completa e comincia a scrivere arrangiamenti, testi e musiche per raggiungere quell’armonia tra le parti che da sempre rincorreva.

Nel 2019 dopo aver testato diversi brani inediti nelle numerose esperienze live, anche all’estero e di fronte a diversi tipi di pubblico, Simonetti raccoglie in un primo ep quelli più apprezzati, preparandosi a pubblicare nel 2020 il primo album a suo nome, intitolato “S.N.A.G.G.”, così come l’ep che l’ha preceduto a maggio 2019

Link utili :

– SITO WEB: www.viniciosimonetti.it

– FACEBOOK: @simonettivinicio

– INSTAGRAM: @ilvinismo

– YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCCDzyunJecALDpvqxLzmHrw