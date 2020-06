THE LOVEPOOLS White lies & Palm Trees

Dal 22 maggio sulle piattaforme streaming e negli store digitali e nelle radio italiane , “ White Lies & Palm Trees” il nuovo singolo della Rock Band Americana The Lovepools .

Originari di Los Angeles, città dove vivono e compongono la loro musica, i Lovepools si sono formati nel 2017 grazie all’incontro tra Anthony Shea e Aria Cruz , attuali componenti della Band. Hanno già pubblicato due EP e un singolo “See You In The Funny Papers” , che è stato inserito nella colonna sonora della 9a Stagione di “Shameless” .

Il nuovo singolo “White Lies & Palm Trees” parte dalle loro radici Indie-Rock e si avventura in un paesaggio onirico dai suoni synth-pop. Ispirati da band come “Foster the people” e dagli “Empire of the sun”. In questo singolo il cantante Anthony Shea racconta le sue esperienze monotone nelle strade di Los Angeles , tra semafori rossi, sogni ad occhi aperti, bugie bianche e le iconiche palme.

“ Every day’s the same thing , White lies, Palm trees , Broken hearts on every street ”

Al loro primo approdo sul mercato italiano, sono la rappresentazione di come la musica riesca ad esprimersi attraverso un linguaggio universale che non ha paura di superare i confini geografici e di esplorare nuovi territori.

Il loro sound colpisce per il suo essere innovativo nonostante i ripetuti riferimenti agli anni 80 .

I lovepools sono distribuiti in Italia e in Europa da Sword Music, in licenza esclusiva con Sony Music Entertainment Italy Spa.