Chiara Ragnini Un angolo buio Il nuovo singolo in radio e negli store dal 26 giugno

Un angolo buio è il nuovo singolo di Chiara Ragnini, estratto da La Differenza, secondo disco della cantautrice. La canzone racconta della fine di una lunga amicizia decennale e della forza scaturita dalla cocente delusione seguita all’esaurimento del rapporto. Fidarsi è bene e non fidarsi è molto meglio: recita così l’incipit del brano, caratterizzato da un ritmo trascinante e dalle sonorità electro pop e rock che ben definiscono il lavoro dell’artista.

“L’angolo buio del titolo” spiega Chiara ” è il punto di non ritorno in cui è stata spinta una lunga amicizia finita, purtroppo, in cenere. L’episodio è accaduto ormai quasi 7 anni fa e all’epoca, sul momento, il tradimento che ho vissuto mi ha spiazzata e fatto soffrire parecchio. Ringrazio, però, la persona in questione: se non si fosse concluso tutto così bruscamente non sarebbe nata questa canzone.“

Il singolo è disponibile in radio e negli store a partire dal 26 giugno.

Chiara ha da poco pubblicato in digitale un EP di due canzoni inedite intitolato The Genoa Session EP, a cui seguirà a settembre l’EP acustico Disordine, contenente quattro nuove canzoni e, il prossimo anno, il nuovo disco, con dieci tracce dal sapore electro-pop.

CHIARA RAGNINI

Sonorità a cavallo tra pop ed elettronica, testi malinconici e taglienti: è la cifra stilistica di Chiara Ragnini, cantautrice genovese attiva da anni nella scena musicale indipendente. Nel corso degli anni Chiara ha vinto diversi riconoscimenti (Premio Lunezia, Premio InediTO Colline di Torino, Premio Donida) partecipato a festival e rassegne (Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Genova per Voi, Collisioni Festival, Casa Sanremo), ottenuto passaggi radiofonici e televisivi (Roxy Bar di Red Ronnie, Mezzogiorno in Famiglia RAI Due, RTL 102.5).

Il primo album, Il giardino di rose, dal sapore folk-pop, le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Un seguito che ha permesso a Chiara di sperimentare una fortunatissima campagna di crowdfunding per il suo secondo disco electro-pop La Differenza. Attualmente è al lavoro sull’EP acustico Disordine, previsto per settembre, e sul terzo album in uscita nel 2021: dieci canzoni inedite dal sapore agrodolce che racconteranno dell’amore, in tutte le sue forme.