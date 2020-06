Ignazio Deg: “Estate grande” è il nuovo singolo

Dal 15 giugno in radio ESTATE GRANDE, il nuovo singolo di IGNAZIO DEG. L’abbiamo visto nelle scorse estati far ballare la gente sui lidi, nelle disco e nelle piazze con i suoi successi: il tempo che c’è, presto, voglia di the, viento nel viento ed ora si presenta con “estate grande”. Artista creativo e poliedrico fin da piccolo si appassiona alla musica. Negli anni ’90 avviene la grande svolta e IGNAZIO inizia a collaborare con diverse emittenti locali come speaker radiofonico e vocalist nelle più importanti discoteche pugliese per poi spostarsi in tutta Italia. E’ in questi anni che l’artista pensa al suo nome d’arte, coltivando anche la passione per la scrittura dei testi: un progetto che si concretizza poi, grazie all’incontro con Marco Gollini, talent scout, produttore ed arrangiatore nonché Direttore Artistico della Mad Music Records di Roma. Da qui, da questo incontro, ha inizio un percorso in ascesa per IGNAZIO, che lo porta a diverse collaborazioni con artisti di fama internazionale. Ne è testimone il nuovo singolo ESTATE GRANDE, un brano d’impatto con un bit moderno e stravolgente, all’insegna del ritmo estivo. Per quanto questo 2020 abbia contrassegnato momenti critici, la canzone di Ignazio vuole farci rituffare nel mare che comunque ci aspetta, lì davanti a noi, senza remore o paure.

“Acque salate, circondano I ricordi, la bianca scia di un’elica da forza ai nostri sogni….“: il quadro di un paesaggio marittimo con le onde che infrangono ricordi e le memorie di estati passate, ma vivendo anche questa imminente stagione. “Un’ estate grande” dedicata alla bellezza della vita, alla bellezza della musica alla bellezza dell’amore, a quello che tutti noi dovremmo meritare: la perfetta sincronia tra spensieratezza e voglia di ricominciare…di godersi finalmente la luce del sole.