BARDI REPLICA AL QUOTIDIANO DEL SUD

In merito ai titoli e all’articolo “Caso Barresi, cresce l’imbarazzo e Bardi minaccia querele ad Pd” – “Bardi fa un’altra figuraccia e minaccia querele”, pubblicati su “Il Quotidiano del Sud” di oggi, il Presidente Bardi smentisce – laddove ve ne fosse bisogno – l’astrusa interpretazione del giornalista e del titolista che, estrapolando ed interpretando pezzi di una risposta ad una interrogazione dei consiglieri Pittella e Cifarelli, deducono minacce di querele o di azioni legali non si sa bene rivolte a chi. Questo modo di fare informazione, al netto della faziosità, è incommentabile. Sarebbe ora che i fatti vengano divisi dalle opinioni per il rispetto che si deve alla funzione di chi amministra ed anche ai lettori.

