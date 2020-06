Un incendio divampato – per cause in fase di accertamento – la notte scorsa, intorno alle ore 3, ha distrutto un caseificio a Filiano (Potenza), in località Piano della Spina. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme che hanno interessato gli uffici e il magazzino del caseificio e tre autoveicoli. ANSA

