BELLA DA VIVERE in Radio dal 08.06.2020. Ecco come racconta l’ispirazione lo stesso Robie C

Nata dalla mano di Robie C, con la partecipazione del suo produttore Daniel Platisa (Q-Lab Studios, Miami), Mauro Boaretto e del co-autore Federico Attore,

“Bella da vivere” è una combinazione unica di atmosfera, dance e voglia di vivere.

Esce Lunedi 08. Giugno 2020 “Bella da Vivere”, il nuovo singolo di Robie C, cantante italo-svizzero, che ha scritto il brano ispirato da un sogno:

la voglia di tornare a vivere dopo la quarantena forzata e la voglia di estate: fatta di spiaggia, notti stellate e mojitos. Nella sua testa tutto questo si è trasformato in una storia d’amore immaginaria, ma non per questo finta!

Nella canzone il racconto di questo amore estivo, in riva al mare, che si concretizza in una notte stellata, citata appunto nella canzone come “Notte magica”. Il testo ci fa capire quanto è importante vivere l’estate, un periodo dell’anno che pian piano si conclude lasciandoci sempre nel cuore qualcosa: momenti, ricordi e a volte anche amori.

Con questo singolo Robie C rompe le distanze che la vicenda del coronavirus ha creato portando l’ascoltatore a ballare in compagnia di qualcuno. I co-produttori della release sono: Daniel Platisa della Q-Lab Studios che ha curato anche l’arrangiamento, mixing ed il mastering a Miami e Mauro Boaretto. Pregevole la collaborazione di Federico Attore nella stesura del testo del brano. Il tutto supervisionato da RC-MUSIC RECORDS, casa discografica indipendente che ne cura la distribuzione in tutti i digital Stores, un team che si stringe attorno all’innegabile talento di Robie C.

“Bella da vivere” è un’evoluzione vera e propria delle sonorità esplorate dall’autore in questi ultimi anni dal brano del debutto “I Promised Myself” all’ultimo successo dello scorso autunno “Aria”, anche in questo brano troviamo un ritmo dance ma anche un romanticismo pop. Non è un brano malinconico sulle occasioni mancate della vita ma più un rilancio del cuore in chiave totalmente positiva.

Il singolo sarà disponibile da Lunedi 08. Giugno 2020 sulle principali piattaforme di vendita digitale, nonché di streaming, ed in concomitanza anche per tutte le emittenti radiofoniche nazionali.

https://music.apple.com/it/album/bella-da-vivere-radio-edit-single/1515456914

www.robiec.com // www.instagram.com/robie_c // https://www.facebook.com/RobieC / www.twitter.com/robieC1