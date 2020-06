Trasporto FCA, Giordano (Ugl):”Grazie all’assessore Merra i lavoratori possono rientrare a casa”.

“Ci potevano essere ancora problemi seri per i lavoratori FCA Melfi se non sarebbe intervenuta tempestivamente l’Assessore Regionale della Basilicata alle Infrastrutture, l’Arch. Donatella Merra. La Ugl Matera ha segnalato, sensibilizzando, su un eventuale disservizio che poteva avvenire nella giornata di domani, 02 giugno 2020 con le Autolinee Nolè per le tratte San Nicola di Melfi zona Ind.le – verso Matera/Ferrandina e Nova Siri. Nel precisare che lo stabilimento FCA Melfi effettuasse il turno di produzione dalle ore 22.00 di oggi 01 giugno con termine turno alle ore 06.00 del 02 giugno 2020, abbiamo scritto all’assessore Merra che solo le autolinee Nolè avevano comunicato verbalmente agli utenti che il viaggio di andata di oggi alle ore 22.00 veniva regolarmente effettuato ma, il viaggio di ritorno per la mattinata di domani 02 giugno da Melfi non veniva effettuato causa ricadente giorno festivo. Un vero paradosso, che per l’Ugl – continua Giordano – si trattasse di sospensione servizio pubblico di linea che solo tale azienda avrebbe effettuato mentre, altre concessionarie garantivano regolarmente il rientro dei lavoratori nei loro paesi di partenza. L’assessore Merra, che và il nostro e di tutta l’utenza, un grande ringraziamento, appresa la notizia si è immediatamente prodigata a richiamare l’azienda Nolè al rispetto delle regole, ha fatto ripristinare il tutto, scongiurando veramente che se l’Ugl non segnalava la questione si venisse a creare appunto disagio notevole all’utenza: in poche parole i dipendenti della FCA, domani mattina smontando dal turno di notte, non sarebbero potuti rientrare nei loro paesi poiché Nolè non sarebbe stato presente con i propi mezzi per riprenderli. Grazie a Merra tutto è rientrato nella normalità”.

Condividi