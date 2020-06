Piano sport, Pd: “Il Consiglio regionale lo approvi quanto prima”

I consiglieri regionali Cifarelli e Pittella a tal fine hanno presentato una mozione chiedendo che venga utilizzata l’attuale somma in bilancio pari a 700 mila euro. “E’ importante ristorare le associazioni e società sportive per le attività già svolte”

“Abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale al fine di procedere quanto prima all’approvazione del nuovo Programma regionale triennale per lo Sviluppo dello Sport e del Piano regionale annuale e che venga utilizzata l’attuale somma in bilancio pari a 700 mila euro. E’ a nostro avviso importante ristorare le associazioni e società sportive per le attività già svolte, e sostenere il settore sportivo, che è tra quelli maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19.

Restano senza dubbio aperte le questioni riguardanti il sostegno alla diffusione della pratica sportiva e alle infrastrutture per le quali, nei prossimi mesi, vanno individuate risorse aggiuntive per il loro finanziamento.” Lo rendono noto i consiglieri regionali del Pd, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella.