ALBERTO LIONETTI ESCE SENZA FAR NESSUN RUMORE

Venerdì 5 Giugno esce Nessun Rumore, il nuovo singolo di Alberto Lionetti.

Dopo averlo apprezzato in questi mesi con Gin, primo singolo uscito dopo un periodo intenso di scrittura e composizione con il suo nuovo team, il cantante torinese torna in radio con un brano con sonorità completamente diverse mostrando un suo lato intimo, fino ad ora, inedito al pubblico.

Alberto si rivolge alla luna: è proprio a lei, infatti, che chiede consigli per conquistare la ragazza che sogna di avere al suo fianco.

La luna, infatti, è l’unica che riesce ad osservarlo dall’alto, essendo sotto lo stesso cielo, e l’unica che riesce a notare se anche i pensieri di lei sono rivolti a lui

Nel videoclip ufficiale la regia di Alberto Zucco e Davide D’Urso hanno messo in evidenza, attraverso le scene girate in una Torino notturna, il lato più romantico di Alberto: suona la sua chitarra sperando di farle arrivare le sue emozioni. Soltanto alla fine, scopriamo che le parole rivolte alla luna, hanno avuto il loro effetto. Anche questa volta è riuscita a fare la sua magia.

Alberto Lionetti nasce a Moncalieri nel 1999. Sin da piccolo mostra delle grandi affinità nei confronti della musica; oltre a dimostrare di essere appassionato al canto, da autodidatta impara a suonare diversi strumenti musicali, tra cui il piano, la chitarra e la batteria. Crescendo, con il sostegno del papà musicista, approfondisce gli studi di composizione e arrangiamento musicale che lo porteranno ad iniziare anche un percorso da produttore musicale. Partecipando a diverse produzioni televisive viene battezzato, grazie alla sua energia, come un vero e proprio performer. Noto al pubblico per la partecipazione a diversi contest nazionali: Febbraio 2015, canta a casa Sanremo salendo sul palco di Radio105. Agosto 2016, sale per il primo anno sul palco del Deejay on Stage di Riccione. Agosto 2017 esce il suo singolo d’esordio Sguardi con il quale si esibisce, per la seconda volta, sul palco di Radio Deejay. Nel 2017 canta nella piazza di Caorle per il Festival Show. Nel febbraio 2018, ospite di Fiat Music di Red Ronnie, con il singolo Sguardi ha la possibilità di farsi conoscere anche ai diversi giornalisti presenti. A Giugno 2018 esce il suo secondo singolo Leila che in meno di ventiquattro ore entra nella top 100 su iTunes. Nell’estate 2019 realizza un tour estivo che lo porta nelle piazze di tutta la penisola italiana.

Primavera 2020 esce con il suo terzo singolo Gin, co-prodotto con Matteo Brioschi e Tommaso Ponti.

Estate 2020 esce con Nessun rumore, distribuito da Artist First, disponibile su tutte le piattaforme digitali.