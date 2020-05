ASSESSORE LEONE REPLICA AL PRESIDENTE OMCEO PATERNÒ

“In occasione del sopralluogo di ieri all’ospedale da campo ho sottolineato il grande sforzo compiuto dal personale sanitario, mettendo in evidenza l’intenzione del governo regionale di premiare economicamente medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Spiace constatare che Paternò non abbia colto l’ironia che c’era dietro il concetto di ‘fortuna’, cioè a dire che se in Basilicata l’emergenza è stata contenuta quasi si potrebbe dare il merito al caso, al contrario le responsabilità sarebbero state attribuite certamente alla giunta regionale. In queste circostanze, l’onestà intellettuale da parte di tutti sarebbe auspicabile”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, commentando le parole del presidente dell’OMCeO della provincia di Potenza, Rocco Paternò, legate a una parte della propria dichiarazione rilasciata a margine del sopralluogo all’ospedale da campo di Potenza.