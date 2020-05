Riprogettare il futuro con giovani e insegnanti, ai tempi del Covid-19

Riprogettare il futuro con le scuole, ai tempi del Covid-19. È l’obiettivo dell’Associazione Smart Future Academy e la CNA di Bologna che, con il contributo della Camera di Commercio di Bologna, entrano nelle case degli insegnanti e dei loro studenti per progettare il futuro con i giovani.

Al fine di dare un segnale di fiducia nel futuro e di incoraggiare gli studenti a continuare a progettare il proprio avvenire, queste tre felici realtà hanno deciso di trasformare la seconda edizione dell’evento di orientamento in Smart Future Academy Online Bologna 2020, programmato per il 19 maggio 2020, dalle 9 alle 12.

Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) è l’innovativo progetto nazionale di orientamento rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo di aiutarli a comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con personalità di altissimo livello dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte.

Nella prima edizione del 2020 di Smart Future Academy lo scorso febbraio a Brescia, quando si potevano ancora fare iniziative prima del Covid-19, erano intervenuti oltre 10.000 studenti.

Lo scorso 12 maggio a Torino, nella prima edizione completamente on line, si erano iscritti 3.000 studenti. E questo sarà anche l’obiettivo per l’edizione di Bologna.

“Anche in tempi di Covid-19 chiederemo ai nostri speaker – dice la Presidente di Smart Future Academy Lilli Franceschetti – di portare sul palco la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo personale e professionale“.

I 10 autorevoli speaker scelti da un autorevole Comitato Scientifico in collaborazione con le istituzioni della città, parlano senza veli della loro carriera, dei loro successi e delle difficoltà incontrate perché il successo è evidente ma la fatica per raggiungerlo non sempre.

“L’obiettivo, dunque,- continua la Presidente di Smart Future Academy- è quello di aiutare i giovani a trovare la loro strada convincendoli che lavorare o studiare con passione, magari svolgendo un lavoro o un percorso di studi in armonia con le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni, è un sogno realizzabile. Esercitare una professione appassionante o studiare materie interessanti vuol dire affrontare ogni nuovo giorno con il sorriso” .

“Soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo con l’emergenza coronavirus – spiega Valerio Veronesi, Presidente della Camera di Commercio di Bologna – occorre lanciare messaggi positivi ai ragazzi. Far sentire dalla voce degli imprenditori la loro esperienza e la loro storia professionale può essere una spinta importante a rispondere alla domanda che Smart Future Academy pone agli studenti: ‘Cosa vuoi fare da grande’. Mai come oggi è importante per gli studenti avere idee chiare, fiducia nelle proprie capacità, percorrere strade insieme agli altri ragazzi e ragazze guardando al futuro“.

Cna Bologna con il contributo della Camera di Commercio di Bologna si è fatta promotore ed ha co-progettato l’evento Smart Future Academy Online Bologna 2020, valorizzando le proprie competenze in materia di orientamento al lavoro, nella prospettiva di promuovere concrete opportunità di inserimento nell’attuale realtà produttiva e di crescita professionale per gli studenti degli istituti superiori.

Gli speaker invitati all’evento, sono:

Valerio Veronesi, presidente Camera di Commercio Bologna e CNA Bologna

Corrado Passera, amministratore delegato Illimity Bank

Claudia Parzani, presidente Allianz Spa

Maurizio Marchesini, presidente Marchesini Group

Maura Latini, amministratore delegato Coop Italia

Melany Libraro, responsabile business innovation Poste Italiane

Daniele Zaffino, Ten. Col. Arma dei Carabinieri

Ivan Olgiati, produttore cinematografico, vincitore del David di Donatello

Sofia Rosolini, ballerina bolognese all’Opéra di Parigi

Riccardo Carboni, taxista, presidente Cotabo

Apriranno i lavori di Smart Future Academy Online Bologna 2020:

Stefano Versari, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

Lilli Franceschetti, Presidente Smart Future Academy

Gli speaker parkeranno di sé, della loro esperienza e racconteranno ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale e lavorativa seguendo la propria passione che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento..

Tratti distintivi di Smart Future Academy sono:

l’eccellenza degli speaker il grande numero di studenti coinvolti l’essere un progetto al 100% espressione della “società civile” partecipazione completamente gratuita per la scuola e per gli studenti



Grazie alla partnership Tecnica con Cisco Italia, che ha messo a disposizione la piattaforma Webex, i ragazzi potranno interagire direttamente con gli speaker facendo domande in diretta.

Come ci si iscrive a Smart Future Academy Online Bologna 2020

Per partecipare è necessaria l’iscrizione on line dell’istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina delle iscrizioni.

Successivamente la segreteria invierà una mail con tutte le informazioni per i docenti e per gli studentil per partecipare gratuitamente a Smart Future Academy Online Bologna 2020.

Smart Future Academy Online Bologna 2020 ha il patrocinio di: Regione Emilia Romagna, Camera di Commercio di Bologna, CNA Bologna, Confindustria Emilia Centro, ITS ITALY.

Smart Future Academy inoltre collabora con: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Poste Italiane, Illimity Bank, Cisco Systems Italy, Lavazza, Talent Garden, Einaudi Institute for Economica and Finance (Banca d’Italia), Fondazione per l’Educazione Economica e Finanziaria e Risparmio (ABI).

Appuntamento Smart Future Academy Bologna 2020:

Webex Events

19 maggio 2020

Dalle 8:45 alle 12:00

Riferimenti:

Web: www.smartfutureacademy.it ;

Email: [email protected] ;

[email protected]

[email protected]