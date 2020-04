Basilicata: solo tre contagi su 305 tamponi eseguiti

POTENZA, 12 APR – Per il secondo giorno consecutivo, in Basilicata i contagi da coronavirus sono stati meno di cinque: tre, per la precisione, sui 305 tamponi eseguiti (ieri erano stati quattro su 354 esami).

Lo ha reso noto la task force regionale. In totale, i contagiati “confermati” sono in Basilicata 277. Diciotto le persone morte a causa del covid-19, con 4.355 tamponi eseguiti (4.038 quelli risultati negativi).

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 73 persone.

(ANSA)