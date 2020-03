Amazon dona 3,5 milioni di euro all’Italia. 2,5 milioni alla Protezione Civile e 1 milione a no profit

Amazon dona 3,5 milioni di euro per l’emergenza Covid-19. La cifra – fa sapere l’azienda – include una donazione di 2,5 milioni alla Protezione Civile Italiana e una di 1 milione “per sostenere gli sforzi delle tante organizzazioni no profit e degli enti che operano nei territori e nelle comunità in cui vivono e lavorano i dipendenti Amazon e con cui l’azienda lavora da tempo”.

La società, inoltre, lancia un ‘pulsante per donare sul sito’ e una funzione di Alexa, il suo assistente vocale, per semplificare le donazioni alla Protezione Civile.