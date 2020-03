Un iPad per un ciao per gli anziani nelle case di riposo

Solidarietà e comunicazione attraverso la tecnologia. Si chiama “Un iPad per un ciao” l’iniziativa che vede coinvolte, da una parte l’azienda pugliese C&C, Apple Premium Reseller, e dall’altra la cooperativa sociale Il Sicomoro di Matera.

Grazie a questa partnership, infatti, gli anziani residenti nelle case di riposo lucane, in isolamento precauzionale, potranno videochiamare i propri cari utilizzando iPad di ultima generazione.

Sarà ormai solo un lontano ricordo la lunga attesa per mettersi in contatto coi parenti utilizzando esclusivamente un dispositivo messo a disposizione personalmente dal presidente della cooperativa.

“Questa emergenza sanitaria sta cambiando anche il nostro lavoro, la portata e il significato della parola assistenza.

Prenderci cura dei nostri anziani oggi vuol dire anche permettere loro di accarezzare lo schermo di un iPad con il volto e la voce rassicurante di un figlio – racconta Michele Plati, presidente della cooperativa sociale Il Sicomoro – Il regalo più grande che ci ha fatto C&C non sono solo gli iPad, ma averci aiutato a capire come gestire al meglio le videochiamate nella complessa organizzazione di una casa di riposo”.

Da oggi, comunicare con il mondo esterno per tutti i residentinelle case di riposo sarà quindi molto più semplice.

“Ciò che rimarrà per sempre impresso nella nostra mente – aggiunge Michele Gigli, CEO di C&C – sono i volti emozionati di tanti anziani a cui abbiamo donato un pizzico di felicità e la possibilità di essere vicini ai loro cari in questo momento storico buio per l’Italia”.