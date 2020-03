SENISE: emergenza coronavirus covid-19 attivato il Centro Operativo Comunale C.O.C

Il Commissario straordinario del Comune di Senise dott.Alberico Gentile ha ordinato l’attivazione del C.O.C (Centro Operativo Comunale), limitatamente alle funzioni sanità ed assistenza alla popolazione presso l’area COM sita in Zona Mercato, a partire dalla giornata odierna sino a cessate esigenze, in ragione degli sviluppi del rischio sanitario territoriale, derivante dall’emergenza di sanità pubblica in corso, a seguito della rilevanza dell’epidemia Coronavirus Covid-19.

Leggi le disposizioni del piano C.O.C