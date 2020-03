Mondadori: mappe, video e contenuti multimediali disponibili gratuitamente per gli studenti

Le case editrici di scolastica del Gruppo Mondadori – Mondadori Education e Rizzoli Education – hanno messo a disposizione oltre 40 giga di video, audio, mappe e contenuti multimediali esclusivi liberamente scaricabili per agevolare la didattica a distanza.

Si tratta, spiega una nota, di oltre 12.000 contenuti, comprensivi di testi facilitati per l’inclusione, tutti suddivisi per ordine scolastico, dalla scuola primaria alla secondaria di primo e di secondo grado, e per materia.

Per gli insegnanti, ci sono anche più di 50 lesson plan, su temi specifici, con spunti e suggerimenti didattici per impostare le lezioni.

Con la creazione di questo ambiente digitale libero, le due editrici implementano i servizi della piattaforma digitale HUB Scuola.

Secondo i dati di traffico registrati da Mondadori Education e Rizzoli Education sull’utilizzo delle proprie piattaforme, a una base di circa 1,1 milioni di utenti attivi tra docenti e studenti, nelle ultime due settimane si sono aggiunti tra i 10.000 e i 15.000 nuovi iscritti al giorno, è aumentato di 30 volte l’uso delle Classi Virtuali, più di 15 volte l’uso dei Test e 6 volte l’uso delle App di lettura, con un traffico sul sito cresciuto di 8 volte su base giornaliera.