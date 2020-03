Coronavirus in Basilicata, primi casi a Policoro e Salandra

Due dei nove casi positivi di sabato 21 marzo sono stati registrati a Policoro e Salandra.

Si tratta di due uomini. Lo hanno annunciato in serata il sindaco di Policoro, Enrico Mascia e Gianfranco Tubito Sindaco di Salandra.

Per il caso di Policoro, è stato contagiato un uomo di 45 anni tornato dal nord recentemente in auto , il sindaco Enrico Mascia ha rassicurato i cittadini ricordando che la persona contagiata è in quarantena già da alcuni giorni. A Salandra è stato contagiato un ragazzo di 30 anni.