Da ieri sera, e per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, le luci del Tricolore illumineranno Palazzo Chigi. Un’iniziativa, inaugurata in coincidenza con il 159° anniversario dell’Unità d’Italia, che vuole testimoniare i valori dell’unità, della responsabilità e della solidarietà che in questo momento accomunano l’Italia tutta.

