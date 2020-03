“L’ALTROVE UFFICIO STAMPA”: UN LUOGO PER RIPARTIRE

“L’Altrove Ufficio Stampa”, ufficio stampa da sempre dedicatosi all’arte e alla cultura ha deciso di affrontare questo periodo di emergenza per l’Italia e per il mondo non fermando l’arte e la sua diffusione!

Dal 17 marzo si può usufruire di una speciale promozione del 50% sull’intera attività di ufficio stampa.

Hai un romanzo? Un film? Un album? Un singolo? Un progetto artistico? Ti piacerebbe farlo conoscere?

Scrivi un’e-mail a [email protected] o chiama il 3925003136 (anche su WhatsApp)

“L’Altrove Ufficio Stampa di Miriam Bocchino” si occupa di gestire le relazioni tra il cliente (artista, azienda, organizzazione) e gli organi di informazione con lo scopo di aumentare la visibilità e promuoverne l’attività attraverso una comunicazione corretta e trasparente.

L’Ufficio Stampa svolge la funzione di collegamento con i media, occupandosi della comunicazione al fine di promuovere artisti, scrittori, aziende, eventi, iniziative, prodotti (artistici e non) in modo efficace.

L’Altrove Ufficio Stampa nasce nel settembre 2018 per volere di Miriam Bocchino che decide di mettere in campo le conoscenze apprese durante gli anni lavorativi per aprire una propria attività autonoma.

Miriam Bocchino svolge, infatti, l’attività di ufficio stampa per il Teatro Ivelise, teatro sito nei pressi del Colosseo, curando il rapporto del teatro e degli artisti con la stampa e per l’IveliseCineFestival, festival di cortometraggi e documentari.

L’attività di ufficio stampa è svolta in parallelo con l’attività di social media manager per festival cinematografici e teatrali e con quella di blogger.

Miriam Bocchino è la fondatrice di un’importante webzine di attualità, spettacolo, letteratura, arte e cultura. Chi si affida a “L’Altrove Ufficio Stampa” ha la certezza di avere una visibilità mediatica, oltre che sui media esterni, anche sulla webzine Different Magazine, attraverso la pubblicazione garantita di comunicati, interviste e recensioni fatti dalla stessa fondatrice Miriam Bocchino.

Nel mese di ottobre 2019 Miriam Bocchino ottiene il “Premio Speciale per la Comunicazione del Festival Internazionale di Montecatini Terme” (il festival di cortometraggi più antico d’Europa).

https://www.laltroveufficiostampa.it/

https://www.facebook.com/laltroveufficiostampadiMiriamBocchino/