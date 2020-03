Felicitazioni al Tenente Giuseppe Di Bello per il reintegro alla Provincia di Potenza

Italia Nostra esprime le più sentite felicitazioni al Tenente Giuseppe Di Bello per il suo meritato reintegro nel Corpo della Polizia della Provincia di Potenza. In un momento travagliato per il nostro Paese, una buona notizia che rincuora e che consentirà al Tenente di prestare anche egli la sua preziosa professionalità per affrontare l’emergenza COVID-19.

È Il secondo reintegro di un dipendente della Pubblica Amministrazione, dopo quello dell’Ing. Vincenzo Ortega presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Licata, auspicato da Italia Nostra, grazie anche alla segnalazione del Premio Umberto Zanotti Bianco 2019.

Al seguente link le foto della cerimonia di Premiazione che si è svolta a Roma, presso Palazzo Giustiniani a Roma il 22 novembre 2019.

https://www.italianostra.org/il-22-novembre-a-palazzo-giustiniani-a-roma-premio-umberto-zanotti-bianco-xx-edizione/