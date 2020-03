COMUNE DI SENISE: Disposizioni temporanee per l’accesso agli Uffici comunali per il contenimento del virus COVID – 19

In applicazione dei Decreti del Presidente del Consiglio del 9 ed 11 marzo 2020, al fine di

minimizzare l’esposizione al rischio di natura biologica connessa alla diffusione del virus COVID-19, il

Comune di Senise quale misura ritenuta utile per evitare assembramenti di Utenti incentiva l’uso della

telematica attraverso i servizi già attivi di certificazione online e di disbrigo pratiche per via telefonica.

Inoltre, con decorrenza 16/03/2020 l’attività di ricevimento al pubblico è temporaneamente sostituita

dallo sportello telefonico e dalla posta elettronica con le modalità che seguono e per i sottoindicati servizi:

PROTOCOLLO

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il

giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Tel. 0973.686200 – Rag. Maria Cirigliano

La trasmissione dei documenti può avvenire a mezzo il Servizio Postale ed a mezzo pec:

[email protected] o su email ordinaria: [email protected]

STATO CIVILE – ANAGRAFE – CARTE DI IDENTITA’

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con il responsabile del procedimento Sig. Luciano

Fraudatario.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il

giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Tel. 340.7400180 – mail: [email protected]

SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE(Assistente Sociale)

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con l’Assistente sociale Dr.ssa Carmela P. Ciminelli.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il

Martedì pomeriggio anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tel. 0973.686200 – mail: [email protected]

COMMERCIO – SUAP

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con il responsabile del procedimento Sig.ra Maria

Latrecchiana.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 00 ed il

giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00 –

Tel. 0973.686200 – mail: [email protected];

[email protected]

TRIBUTI LOCALI

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con le Operatrici di turno.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Tel. 347.1617391 – mail: [email protected]; [email protected];

EDILIZIA PRIVATA – SUE

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con il responsabile del procedimento Geom. Mario

Totaro.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 00 ed il

giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tel. 0973.686200 – mail: [email protected]

LAVORI PUBBLICI

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Bernardino

Filardi.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 00 ed il

giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tel. 0973.686200 – mail: [email protected]

IGIENE E AMBIENTE

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con il responsabile del procedimento Geom. Vincenzo

D’Aranno.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 00 ed il

giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Tel 347.1617250 – mail: [email protected]

POLIZIA LOCALE

L’ordinario ricevimento del pubblico è sostituito con assistenza all’utenza, telefonica o via email .

È in ogni caso garantita per casi ritenuti eccezionali e assolutamente necessari la possibilità di ricevere

fisicamente utenti previo appuntamento da fissare con la Comandante la Polizia Municipale Capitano Dr.ssa

Rosalba Di Bitetto.

Giorni e Orari del servizio di sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Tel. 0973.686200 – mail: [email protected]

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – RAG. VINCENZO GUARAGNONE – E’

CONTATTABILE AL NUMERO 347.1617059

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE – RAG. PROSPERO DE LORENZO – E’

CONTATTABILE AL NUMERO 347.1617201