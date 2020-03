BARDI, APPELLO AI LUCANI CHE RISIEDONO FUORI REGIONE

“La Lucania è una terra accogliente ma insieme dobbiamo preservarla.

Se in queste ore avete scelto di tornare a casa dalle regioni del nord, per la vostra sicurezza e quella dei vostri cari vi chiedo di registrarvi presso le autorità competenti e di mettervi laddove ne ricorre il caso in quarantena.

Ma se non siete ancora in viaggio il mio consiglio è quello di rimanere dove siete, nelle vostre attuali residenze.

Avremo modo poi, appena è passata questa bufera, di stare insieme.

Lo dobbiamo alla nostra terra, lo dobbiamo ai nostri cari”.

Questo appello è stato rivolto a tutti i lucani che risiedono fuori regione dal Presidente Bardi.