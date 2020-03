Coronavirus, Agenzia delle Entrate-Riscossione chiude sportello di Lagonegro

Nel rispetto delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 (Coronavirus), in linea con quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020, a partire da lunedì 16 marzo lo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione di Lagonegro, situato presso la sede del Comune in piazza dell’Unità d’Italia 1, resterà chiuso fino a nuova comunicazione.

In tale situazione straordinaria, in alternativa allo sportello, i contribuenti possono comunque utilizzare i servizi online che restano disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Senza registrazione è possibile pagare on line, trovare lo sportello più vicino e prenotare un appuntamento.

Chi invece dispone del Pin dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid, può inoltre verificare le cartelle a partire dall’anno 2000, controllare le rateizzazioni e le procedure in corso, pagare cartelle e avvisi, rateizzare il debito, richiedere la sospensione se ritiene non dovuto quanto richiesto in cartella.

I cittadini, quindi, possono agevolmente effettuare i pagamenti in scadenza direttamente dalla propria abitazione o dall’ufficio utilizzando il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e l’App Equiclick (piattaforma PagoPa).

In alternativa è possibile pagare agli sportelli bancari, negli uffici postali, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con internet banking, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il piano tariffario.