Solidarietà digitale ai tempi del Coronavirus in Italia

Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per cittadini e le imprese in questa fase di difficoltà per il nostro Paese per l’emergenza Coronavirus.

Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Come funziona

Solidarietà digitale

È l’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi innovativi.

Servizi

Le iniziative, i servizi e le soluzioni disponibili hanno il comune obiettivo di migliorare la vita delle persone che in questo momento si vedono costrette a cambiare le loro abitudini permettendo di:

lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;

leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet; restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning.

Elenco dei servizi disponibili

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Wind Tre

Di cosa si tratta

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni

Come aderire

Gli altri interessati verranno informati direttamente con un SMS

SMART WORKING

Connexia

Di cosa si tratta

Connexia mette a disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex, a tutte le realtà che lo richiederanno. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l’utente

Come aderire

Per attivare il servizio bisogna inviare una richiesta alla mail [email protected] indicando il nome dell’azienda e nomi, cognomi e indirizzi email delle persone che dovranno schedulare le sessioni

SERVIZI

Amazon Web Services

Di cosa si tratta

E’ una piattaforma di Cloud computing che offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l’accesso a un piano di supporto e a un canale di assistenza.

Come aderire

È possibile inviare le richieste di adesione via mail a [email protected]

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

Tim

Di cosa si tratta

GB illimitati da mobile per 1 mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo (attivabile online su TIM Party). Chiamate illimitate da fisso fino a fine Aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse.

Come aderire

I clienti Tim possono attivare l’offerta per il mobile accedendo pagina web dedicata , l’offerta per le chiamate da rete fissa va richiesta telefonando al 187

SMART WORKING

Cisco Italia e IBM

Di cosa si tratta

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari IBM

Come aderire

Clicca qui per tutte le informazioni

SERVIZI

Italia Online

Di cosa si tratta

Per tutti gli italiani, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga

Come aderire

Il servizio è attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 visitando l’indirizzo web mailpec.libero.it

CONNETTIVITÀ

Vodafone

Di cosa si tratta

Vodafone Business è al fianco di tutte le imprese, P.IVA ed istituzioni italiane per facilitare l’adozione del lavoro da remoto e offre, per tutto il territorio nazionale, un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per restare in contatto con colleghi, clienti e fornitori senza ulteriori costi

Come aderire

Attivazione automatica, il mese decorre dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione

E-LEARNING

Weschool

Di cosa si tratta

WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test. E’ inoltre presente un’aula virtuale per fare video streaming a distanza

Come aderire

Consulta la guida per usare gratuitamente la piattaforma. Accedi attraverso Piattaforma web, App Android o App iO

CONNETTIVITÀ E SERVIZI

ShippyPro

Di cosa si tratta

Piattaforma di spedizioni completa per le aziende e-commerce che permette di gestire Spedizioni, Tracking e Resi dei propri ordini in maniera semplice e efficace per le aziende e-commerce italiane. A disposizione gratuitamente per i prossimi 3 mesi.

Come aderire

E’ possibile creare un account gratuito direttamente dalla pagina: https://www.shippypro.com/register.html

SMART WORKING

Microsoft

Di cosa si tratta

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che no

Come aderire

Clicca qui per maggiori informazioni

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo GEDI

Di cosa si tratta

A disposizione 25000 abbonamenti gratuiti a La Stampa versione digitale

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell’9 marzo 2020, torneremo presto online

INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO

Gruppo GEDI

Di cosa si tratta

A disposizione 25.000 abbonamenti gratuiti a La Repubblica versione digitale

Come aderire

Stiamo aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell’9 marzo 2020, torneremo presto online

SMART WORKING

Joinconference

Di cosa si tratta

Joinconference mette a disposizione i propri servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti

Come aderire

Puoi richiedere il servizio scrivendo una mail a [email protected] oppure sulla pagina online dedicata

SMART WORKING

Sygma Connect – Accesso Remoto a PC e Server

Di cosa si tratta

Sygma Connect consente di collegarsi remotamente da qualsiasi luogo al proprio computer o server in ufficio. E’ un software di controllo per Windows, Mac e Linux. Il servizio viene messo a disposizione gratuitamente a tutte le entità private e pubbliche.

Come aderire

Per accedere al servizio è necessario fare richiesta di un account da questo sito: https://www.sygmaconnect.com/it/home/index.php

SERVIZI

Smart Tales

Di cosa si tratta

Abbonamento gratuito per tre mesi a Smart Tales, una libreria di libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni. Il servizio è fruibile tramite app mobile disponibile sulle principali piattaforme.

Come aderire

Gli utenti interessati dall’iniziativa possono scaricare gratuitamente l’app Android o iOS a questo link smarttales.marshmallow-games.com e inserire all’interno dell’app il codice ST2020IT .

SMART WORKING

G Suite

Di cosa si tratta

Accesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e no-profit fino al 1 luglio 2020. Fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive.