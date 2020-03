I Modern Pitch presentano Parole, il primo brano in italiano dopo 10 anni insieme e 4 dischi in inglese!

I Modern Pitch presentano Parole, il primo brano in lingua italiana dopo 10 anni insieme e 4 dischi in inglese! E’ un invito a considerare il ruolo delle parole, e a guardare al di là, dove non ce n’è bisogno.

Prodotto insieme a Brendan Paolini in collaborazione con Studio Sette e Naive Recording Studio di Fano nei mesi di Novembre e Dicembre 2019, esce il 28 Febbraio 2020 in tutti gli store digitali il nuovo singolo della band marchigiana Modern Pitch dal titolo “Parole”.

Ecco come la band stessa presenta il pezzo:

“Ci siamo sempre chiesti che ruolo abbiano le parole nella vita delle persone. Benché siano, se usate correttamente, sia strumenti potentissimi sia portatrici di tanta bellezza, spesso vengono purtroppo utilizzate di sproposito, risultando frequentemente inutili o, anche peggio, generando tanto rumore grigio che ci impedisce di vedere e tenere a cuore ciò che è veramente importante.

Oggi si fa a gara a chi sa di più, a chi urla di più, a chi fa più rumore.

La nevrosi dell’uomo moderno e il bombardamento costante di informazioni ci ha fatto dimenticare l’importanza del silenzio, che sia con se stessi, con un’altra persona, o con il mondo.

Parole è ironicamente un invito ad usare meno parole e a vederci attraverso, a comunicare e sentire di più con gli altri sensi. La musica è uno strumento perfetto per questo.”

Biografia: La band nasce nel 2009 da un’ idea di Federico Aguzzi (voce e chitarra) e Federico Panaroni (basso). Vengono aggiunti al gruppo Matteo Giulioni (chitarra solista) e Nicola Tomassoni (batteria).

Nel 2010 il gruppo scrive il suo primo singolo e partecipa a tantissime date, eventi e concorsi. L’anno successivo, i Modern Pitch partecipano al “Music Square”, classificandosi al 3° posto, e al rinomato concorso fanese “Fanote”, qualificandosi al 2° posto e ottenendo in premio una piccola produzione demo, la quale diventerà in seguito il primo EP ufficiale della band – “Good Things Bad Things”.

Nel 2012, dopo la pubblicazione di 2 singoli, uno dei quali intitolato “Boys, Girls, Toys & Words”, il gruppo, non soddisfatto del risultato dell’anno passato, decide di partecipare di nuovo al “Fanote”, riuscendo questa volta a vincere i 2 premi più ambiti: il “miglior gruppo inediti” e “vincitori assoluti”.

La band riappare pubblicamente nell’estate 2013 con un singolo dal titolo “These Nights”, registrato allo Studio Waves di Paolo Rossi a Pesaro, parte integrante dell’omonimo secondo EP.

Nel 2014 il gruppo partecipa al concorso “Indietiamo” e viene selezionato per la fase finale; si esibisce poi in vari locali, fra cui “Dalla Cira” insieme agli “Wemen” di Carlo Pastore (chitarra e voce ed ex Dj di MTV).

Esce nel gennaio 2015 il singolo “Eye Of The Storm” registrato allo Studio Waves, parte dell’omonimo terzo EP, il terzo della band, pubblicato nel gennaio 2015. In estate i Modern Pitch si iscrivono al sito web di streaming musicale Jamendo. Dopo 1 anno e mezzo, il gruppo raggiunge l’ambito traguardo di 1 milione di ascolti sulla piattaforma.

La band torna nel 2017 con la pubblicazione del suo quarto EP – “Carry The Fire”.

Nel 2018, dopo 9 anni di canzoni in lingua inglese, i Modern Pitch danno una svolta netta alla loro direzione e iniziano a lavorare ad un repertorio originale in lingua italiana, aggiungendo allo stesso tempo un nuovo componente – Manuel Casisa (tastiera e pianoforte), rivoluzionando così il loro sound, per crearne uno che unisca il loro passato alternative – indie rock al pop italiano. La band partecipa al Tour Music Fest 2019.

Degni di nota sono i risultati ottenuti sulla piattaforma web Jamendo: ad oggi la band riscontra poco più di 8 milioni di ascolti e 1 milione e mezzo di download da tutto il mondo.

Il 28 febbraio 2020 è uscito il primo singolo in italiano, “Parole”, in coincidenza con il nuovo tour in tutta Italia.

