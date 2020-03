mariaFausta Dopo “I’m Betting on You”, esce il secondo brano che anticipa il nuovo album ADRENALINE RUSH

Dopo i consensi raccolti con l’album “Million Faces“, le musiche per gli spettacoli teatrali ‘Doll is mine‘ e “Non domandarmi di me, Marta mia” (quest’ultimo in scena con diverse repliche a Napoli e Roma, proprio in questo periodo) e la pubblicazione del primo brano del nuovo progetto, “I’m betting on you” (Youtube: https://youtu.be/1Y8J6NHyzZU), la cantautrice e polistrumentista mariaFausta, presenta il nuovo singolo “Adrenaline Rush”.

«Adrenaline Rush è una improvvisa ed incontrollabile scarica elettrica che attraversa la nostra volontà, il nostro corpo e i nostri sensi, rendendoci vulnerabili» – spiega mariaFausta. Il singolo che da oggi è nei negozi digitali e sulle piattaforme di streaming, è accompagnato da un “adrenalinico” videoclip diretto, come il precedente, da Martha Micali.

«In questo brano non sarò presente nel videoclip, e non credo sia necessario. È una scelta forse poco commerciale, ma dettata da una necessità artistica. – racconta mariaFausta – Il video sottolinea ed enfatizza la pulsazione costante ed il carattere del brano. Sono molto contenta del risultato finale che nella sua totalità mi rappresenta»

Il brano è cantato, scritto, arrangiato dalla stessa mariaFausta che ha anche suonato viola, synth e drum programs, con i suoi musicisti Antonio Amante Reynolds alla chitarra, Massimo Pino al basso e Stefano Sgrò alla batteria, e con la partecipazione di Fabrizio Torrisi a sax e cori.

Seguiranno una serie di appuntamenti live e promozionali, in via di definizione, durante i quali presenterà il nuovo lavoro, oltre alle più belle tracce del precedente album “Million Faces” (Look over, Baby Shine, Rare Woman e altre), che rappresenta il suo debutto come solista e che l’ha portata su palchi prestigiosi in Italia e in Europa nel corso degli ultimi due anni.



Per info e aggiornamenti visitare il sito mariafausta.com e i suoi canali social.

Violinista, cantante, compositrice Mariafausta (alias di Maria Fausta Rizzo). Si diploma in violino al Conservatorio Corelli di Messina, in jazz al CMDL e in direzione d´orchestra all’European Conducting Academy di Vicenza.

Collabora con formazioni di tutti i generi dal barocco alla musica pop, l ́elettronica, il rock, il blues e il jazz. È stata la leader, cantante/violinista in una rock-progressive band chiamata Spell trio. In Francia, dove ha vissuto per diversi anni, ha suonato anche all´Istituto Italiano di Cultura di Parigi e al prestigioso Festival di Samois su Seine.

Violinista ospite al BCM e al Tito´s di Palma de Mallorca. Ha suonato al Consolato Italiano di Istanbul in occasione della Festa Della Repubblica. Scrive colonne sonore per le librerie televisive di R.T.I. Mediaset e per il teatro. Collabora con artisti internazionali tra i quali Franco Mezzena, Didier Del Aguila, Olivier Ker Ourio, Kurt Maloo.

Si dedica al suo progetto personale, per il quale inizia una collaborazione con Elisabetta Galletta (Ultra PR agency).

Nel 2017 pubblica l’album “ Million Faces “, il primo da solista, al quale fa seguito un’intensa attività live e promozionale che la vede impegnata in Italia e all’estero per quasi due anni. Nel 2018 é in tour con Le Orme e David Cross (King Crimson), con Will Hunt e ospite al Fim di Milano.

Nel 2020 è prevista l’uscita del suo secondo album, anticipato in questo periodo dai singoli “I’m betting on you” e “Adrenaline Rush”.

www.facebook.com/mariaFausta.mF

www.instagram.com/mariafausta_

www.twitter.com/MARIA_FAUSTA_

www.youtube.com/mariaFausta