– MUSICA DA BERE 2020 – 500 band e artisti iscritti da tutta Italia all’Undicesima Edizione del concorso

Entro il 5 Aprile 2020 saranno annunciati i nomi dei 6 finalisti che si esibiranno

i prossimi 8 e 9 Maggio 2020 sul palco della Latteria Molloy di Brescia



Ai vincitori 2.000 Euro, due concerti sul palco dei festival estivi

Reload Sound Festival (Biella) e Rock sul Serio (Villa di Serio – Bergamo)

due giornate negli studi di registrazione di IndieBox Music Hall a Brescia

e Premio Live in collaborazione con KeepOn LIVE



Musica da Bere è il concorso musicale dedicato agli artisti emergenti che suonano e cantano la propria musica, ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Il Graffio.

Le iscrizioni al concorso si sono chiuse il 28 febbraio con 500 iscritti tra band e artisti solisti provenienti da tutta Italia, dato record che conferma Musica da Bere come uno dei principali contest nazionali rivolti agli artisti emergenti, che nei suoi 11 anni di storia, ha coinvolto complessivamente oltre 3.500 giovani musicisti.

Al termine della prima fase di selezione attualmente in corso, entro il 5 Aprile 2020, verranno annunciati i nomi dei 6 finalisti che potranno accedere alla fase finale.

Le serate finali di Musica da Bere 2020, dopo il successo di pubblico della scorsa edizione, torneranno negli spazi della Latteria Molloy di Brescia, venerdì 8 e sabato 9 maggio 2020, per una due giorni che ingloberà oltre alle fasi finali del concorso, le esibizioni degli ospiti che riceveranno le Targhe Musica da Bere 2020, workshop, presentazioni, panel, per creare connessioni, sinergie e momenti di incontro stimolanti per pubblico, addetti al settore e musicisti.

Durante le due serate finali una giuria specializzata e i festival associati a KeepOn LIVE selezioneranno rispettivamente il vincitore di Musica da Bere 2020 e il vincitore del Premio Live MdB 2020.

Il vincitore di Musica da Bere si aggiudicherà un premio in denaro complessivo di 2.000 Euro, la possibilità di esibirsi sul palco dei festival estivi Reload Sound Festival (Biella) e Rock sul Serio (Villa di Serio – Bergamo) e di usufruire di due giornate gratuite negli studi di registrazione di IndieBox Music Hall a Brescia.

Il vincitore del Premio Live MdB 2020, realizzato in collaborazione con KeepOn LIVE, l’associazione di categoria dei Club/Festival Italiani, si aggiudicherà la possibilità di esibirsi sul palco di cinque tra i festival associati e facenti parte del progetto Festival Experience nel corso dell’estate 2020 e un premio in denaro complessivo di 750 Euro.

Nelle precedenti edizioni, il concorso ha premiato band e artisti del calibro di Iosonouncane, La Rappresentante di Lista, I’m not a Blonde, Her Skin, /handlogic, Ettore Giuradei, Sarah Stride, Liede e molti altri.

Chi saranno i vincitori di Musica da Bere 2020?



Web http://www.musicadabere.it FB https://www.facebook.com/musicadabere/ IG https://www.instagram.com/musicadabere/





Associazione culturale Il Graffio – via Roma 16, 25079 – Vobarno (Brescia)