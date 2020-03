Bomba carta all’auto Consigliere regionale Roberto Cifarelli, forte è stato il boato nel quartiere Serra Venerdì di Matera, solidarietà PD Matera e del Senatore Pittella.

Un forte boato ha svegliato questa mattina i materani residenti nel quartiere Serra Venerdì a causa di un’esplosione avvertita intorno alle 5,30. Ad esplodere è stata una bomba carta che ha danneggiato un Suv Range Rover, l’auto del consigliere regionale materano Roberto Cifarelli, parcheggiata in prossimità della sua abitazione, in via Saragat.

L’esplosione ha divelto il parabrezza anteriore e provocato danni ingenti alla carrozzeria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica che indagano per individuare i responsabili dell’atto intimidatorio.

Auto danneggiata di Roberto Cifarelli, nota del Partito Democratico di Matera.

“Totale e affettuosa solidarietà – afferma il Senatore Pittella con un tweet- a Roberto Cifarelli per bomba carta alla sua auto. Allarme per episodi gravissimi che minano sicurezza nostre comunità.”

Il Partito Democratico di Matera esprime vicinanza e solidarietà al capogruppo regionale Roberto Cifarelli x il vile atto intimidatorio subito questa notte con attentato alla sua auto, distruggendola totalmente.

Esprime vicinanza il PD di Lauria attraverso la sua pagina social: “Solidarietà al Capogruppo Cifarelli da parte dell’intero circolo democratico lauriota.”