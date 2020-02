Esce il singolo “Week of the World ” dei pH6, una giovane band emiliana con tanta voglia di scoprirsi nel panorama musicale italiano

Week of the World è un brano nato in seguito alla richiesta di scrittura di un inno per il progetto “Settimana

della Mondialità”, un’iniziativa che vede ragazzi da tutto il mondo convivere per una settimana, all’insegna

dell’incontro e dell’accoglienza.

Quante volte ci si sente soli, incompresi, quante volte non si trova un significato alla propria vita, quante volte

ce ne domandiamo il senso, senza però ricevere risposta. Il rischio in quei momenti è perdersi dentro sé stessi, cercando qualcosa che non sta nel nostro cuore, ma che connette la nostra anima alla sua essenza più pura di essere umano nell’amore del prossimo e della vita. Guardando la nostra storia, le prove che abbiamo affrontato e che affrontiamo ogni giorno, non possiamo limitarci a ciò c he conosciamo, a ciò e chi fa parte della nostra “comfort zone”, dobbiamo sfidare i confini, allargare gli orizzonti e con un po’ di coraggio

incontrare chi è più lontano, chi è più diverso, cercando quella scintilla nascosta che brilla come la nostra,insaziabile di amore e conoscenza. Dietro ad altre preghiere, altre parole e dietro a quelli che possono sembrare diversi sentimenti si nasconde la stessa ricerca, instancabile. È negli occhi di chi ci sembra più diverso che le nostre domande si arricchiscono: approcci, strategie, prospettive diverse ci fanno guadagnare molto più di quanto non potremmo mai raggiungere da soli. Ed è lì che il nostro cuore germoglia, più forte

che mai, nella consapevolezza di non essere soli e di avere un intero mondo da scoprire, insieme.



BIO

I pH6 sono un progetto che nasce direttamente dal legame di amicizia che unisce i membri della band e dalla loro voglia di far musica. Il nome pH6 nasce dalla vena di acida ironia che caratterizza l’animo e sound del gruppo. La band nasce nel marzo 2016 con l’idea di creare cover e riadattamentidi pezzi contemporanei ma col tempo gli obiettivi cambiano, il progetto si sviluppa e in occasione di alcuni contest locali si arriva alla creazione del primo singolo “L’ultimo dei problemi”, a cui presto sono segui ti altri che hanno portato, nel novembre 2017 alla creazione dell’EP “Moderato contenuto di acidità”. Il genere è variegato quanto i componenti della band, un pop rock dalle influenze multiple, dalla dance all’indie fino al punk e il funk; questa commistio ne di generi nasce proprio dall’esigenza del progetto di far emergere le diverse nature dei membri in un’armonia unica.

Il 15 Febbraio 2019 esce Strong Enough, singolo registrato presso i Golden Factory Studio di Prato: questo brano vuole stimola re a far riflettere sul fatto che ci sono s

ì tante cose brutte nel mondo,tante persone che non si comportano bene, tante cose false, ma noi siamo abbastanza forti per affrontare e vincere tutto questo portando ciò che c’è di positivo a governare il mondo; tutto questo non con uno sforzo disumano che va al di là delle nostre capacità, ma con la forza che c’è in ognuno di noi, facendo la propria parte.

Il 4 Febbraio 2020 esce Week of the World, un brano che rappresenta un inno alla vita, alla

condivisione, all’abbattimento delle frontiere, per amare la differenza e temere l ’indifferenza.