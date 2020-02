Papa Francesco a Bari Domenica 23 Febbraio

In occasione della visita a Bari di Papa Francesco, domenica 23 febbraio, Ferrovie Appulo Lucane ha previsto un servizio ferroviario straordinario secondo il seguente programma: quattordici treni speciali da Gravina e Altamura a Bari centrale (e viceversa) con cadenza ogni 30 minuti (dalle 3.50 alle 6.50 per l’andata e dalle 13.30 alle 16.30 per il ritorno) più 11 ‘treni – navetta’ che si aggiungono agli altri e nelle stesse fasce orarie, con cadenza ogni 15 minuti, collegano Bari centrale a Bari Policlinico (e viceversa).

Così sarà possibile lasciare l’auto nell’autosilo – parcheggio di scambio Polipark, interno al Policlinico e adiacente alla stazione Fal, e raggiungere Bari centrale in treno in appena sei minuti.

I treni speciali tra Gravina e Bari fermeranno ad Altamura, Toritto, Grumo, Binetto, Palo, Modugno, Bari Policlinico, Bari centrale.

Il primo treno della mattina verso Bari partirà alle 3.50, l’ultimo alle 6.50; per il ritorno da Bari la prima partenza è alle 13.30 e l’ultima alle 16.30.

I biglietti sono acquistabili anche online sul sito internet www.ferrovieappulolucane.it e sulla App di Fal.

Orari e info anche sulla pagina Facebook aziendale e chiamando il numero verde 800.050.500.

Clicca qui per consultare orari treni speciali Papa Francesco a Bari