Celebrities: la nuova moda dei Vip sono le feste e cene esclusive a Ibiza

Ibiza, 18 febbraio 2020 – Ibiza non è più solo meta di feste estreme e ragazzini in cerca di divertimento facile. Negli ultimi anni la famosa isola ispanica sta maturando e cambiando pelle, ed è diventata la nuova meta dei ricchi e delle celebrità internazionali.

La nuova tendenza delle celebrities oggi è organizzare sull’isola eventi esclusivi in location mozzafiato e ville da sogno, con un ristretto numero di amici.

Matrimoni, 40esimi, 50esimi, compleanni, ormai il mondo del jet set sceglie l’isola più cool d’Europa per organizzare la propria celebrazione.

A prendersi cura a Ibiza degli imprenditori, e personaggi dello sport, della moda e dello spettacolo da tutto il mondo non poteva che essere un italiano.

“Noi italiani abbiamo un senso innato per il buon gusto, l’accoglienza e lo stile, che unite al fascino di Ibiza ci ha permesso di creare la formula vincente per questo settore molto particolare” ci confida Marco Negri, l’holidays manager che organizza vacanze e party esclusivi, con la garanzia del rispetto della privacy.

Marco negli anni 90 ha lavorato per molti personaggi del fashion e show biz come Donatella Versace, Angelina Jolie, Brad Pitt e Sharon Stone, e ha appreso tutti i segreti di cui i Vip e le celebrità hanno bisogno.

A partire dalla privacy.

“Le feste private per i Vip sono molto importanti e la prima cosa che chiedono è la privacy, cosa in cui ci siamo specializzati: infatti grazie ai nostri standard di riservatezza, e al personale di fiducia, non lasciamo trapelare nulla di quello che è la vita privata delle celebrità. Altrimenti saremmo bruciati” ci dice ancora Marco Negri.

Marco oltre agli eventi si occupa di tutta la vacanza e dell’organizzazione dell’evento esclusivo, grazie ai team che ha creato con le sue due agenzie, la Allinibizasolutions.com e la iIbizagalaevents.com, con cui da anni ormai soddisfa tutti i desideri e i capricci delle star.

Ed è anche grazie a italiani come Marco Negri che la nuova fascinosa Ibiza sta seducendo i ricchi di tutto il mondo.